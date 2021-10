Se manifiesta CODECI en Oaxaca, continúan exigiendo justicia por asesinato de su ex lider Catarino Torres

-Señalaron que a pesar de haber dos personas detenidas, piden que se castigue a autores intelectuales.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En el marco del aniversario número 11 del asesinato del fundador y ex líder del Comité de Defensa Ciudadana (CODECI), este martes se manifestaron de manera pacífica en la ciudad capital para exigir justicia por este crimen, así como el de Eligio Ramos Ruiz cometido en Ozolotepec en 2017.

El dirigente de la organización Gaudencio Torres Pereda, comentó que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) no ha dado mayores informes sobre la investigación, señaló que a pesar de haber dos personas detenidas, la organización y la familia exigen la detención de los autores intelectuales, incluyendo quién organizó el crimen, quién pagó para su ejecución y quién dio el arma a los autores materiales.

Torres Pereda comentó que el lunes tuvieron una reunión con la Secretaría General de Gobierno, sin embargo no llegaron a ningún acuerdo, motivo por el cual decidieron manifestarse de manera pacífica, detalló que tanto CODECI como CODEPO mantienen presencia frente a palacio de gobierno, deslindándose del bloqueo en el crucero de Huayapam.

Es importante hacer mención que CODECI tenía programado realizar una serie de bloqueos en Tuxtepec, sin embargo fueron llamados a una reunión en la ciudad de Oaxaca y ahora tendrán otra reunión en la que según declaraciones de Gaudencio Torres, las autoridades se comprometieron a que darán avances de la investigación.

El 22 de octubre se cumplirán 11 años del asesinato de Catarino Torres Pereda, los hechos se registraron en las oficinas de la organización ubicadas en la colonia 5 de mayo, cuando sujetos armados entraron y dispararon en contra del líder social, cada año CODECI realiza una marcha en Tuxtepec para exigir justicia, sin embargo por la pandemia han realizado otro tipo de acciones.

