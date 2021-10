Registran los SSO 466 casos activos y 4 hospitales al 100% de su capacidad por COVID-19

-Este lunes se registraron 96 casos nuevos y seis decesos

-Hasta el momento 6 mil 545 trabajadores de Salud se han contagiado del SARS-CoV-2

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de octubre de 2021.- Al corte de este lunes, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) han registrado 466 casos activos en 93 municipios, cuatro hospitales se encuentran al 100% de ocupación, y hay cinco personas que ingresaron en las últimas 24 horas a la red médica por complicaciones derivadas al SARS-COV-2, por lo que existe una disponibilidad de 288 camas para la atención de pacientes con este padecimiento.

La institución hace nuevamente el llamado a la sociedad y autoridades municipales para que “no bajen la guardia”, a pesar del color en el semáforo epidemiológico se deben aplicar las medidas preventivas ya conocidas como son: el uso correcto del cubrebocas, mantener la sana distancia de 1.5 metros, lavar las manos con agua y jabón, o usar gel antibacterial con alcohol al 70%, y evitar las fiestas, reuniones masivas o aglomeraciones para mitigar los contagios y defunciones.

Y es que este día se registraron 96 casos nuevos y seis lamentables decesos, sumando 80 mil 158 casos acumulados y cinco mil 382 defunciones, 74 mil 310 personas se han recuperado y hay cinco mil 777 casos sospechosos.

En relación al panorama Jurisdiccional, Valles Centrales registra 48 mil 671 casos confirmados y dos mil 384 defunciones; Istmo 11 mil 397 confirmados y mil 170 decesos; Tuxtepec cinco mil 379 casos confirmados y 532 fallecimientos; Costa cinco mil 712 casos confirmados y 456 muertes; Mixteca seis mil 165 confirmados y 552 muertes; Sierra dos mil 834 casos confirmados y 288 pérdidas de vidas.

Los 96 casos nuevos de COVID-19 afectan a 38 municipios, siendo Oaxaca de Juárez el primer lugar con 27, seguido de Santa María Atzompa con cinco; San Antonio de la Cal, San Pablo Etla, Tlacolula de Matamoros, Tlalixtlac de Cabrera y Villa de Zaachila con cuatro cada uno; Heroica Ciudad de Huajuapan de León, San Agustín de las Juntas, San Francisco Telixtlahuaca y San Pedro Ixtlahuaca tres cada uno, el resto de dos a un solo caso.

Este día se tiene el registro acumulado de seis mil 545 trabajadores del sector Salud que se han contagiado de COVID-19, de los cuales mil 866 son de la rama médica, dos mil 450 es personal de enfermería y dos mil 229 de otras áreas.

De las cinco mil 382 defunciones contabilizadas, tres mil 420 han sido hombres y mil 962 mujeres. Los rangos de edad más afectados son los de 65 y más con dos mil 488 defunciones, de 50 a 59 con mil 144, de 60 a 64 con 749 y de 25 a 44 años con 566; las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, seguida de diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) por la farmacéutica Pfizer-BioNTech se han notificado en total 692 casos, de los cuales 13 fueron graves, de AstraZeneca 269 casos y dos graves.

De Sinovac 61 casos notificados, de los cuales cuatro fueron graves, así como, Cansino Biologics 75 casos, de los cuales cinco fueron graves.

Los síntomas de los ESAVI leves más frecuentes para todas las vacunas fueron: dolor o sensibilidad local, astenia, mareos y adinamia.

Asimismo, el porcentaje de camas ocupadas por pacientes COVID se establecen de la siguiente manera: en la Jurisdicción Sanitaria del Istmo es del 43%, de Tuxtepec el 35.3%, seguido de Valles Centrales con 34.9%, Costa 31.4%, y Mixteca el 28.6%, que hacen un global del 34.7% en la entidad. De las 441 camas destinadas para la atención de personas con esta patología, 153 están ocupadas.

Cabe destacar que ante cualquier emergencia pueden marcar al 911, así mismo existen cinco centros de valoración para la atención de pacientes con COVID-19, ubicados en los hospitales general de zona 1 del IMSS, Presidente Juárez del ISSSTE, Dr. Aurelio Valdivieso, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1.

