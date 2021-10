Reforma el Congreso Ley estatal de Turismo en beneficio de comunidades originarias

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 19 de octubre de 2021.- El Congreso de Oaxaca reformó la Ley de Turismo del Estado para favorecer el impulso de proyectos de desarrollo en las comunidades originarias.

Actualmente, en todo el territorio estatal se encuentran alrededor de 50 proyectos ecoturísticos en comunidades indígenas, con propuestas sustentables y sociales; sin embargo, la ley no contempla una atención especial para las comunidades indígenas a pesar de su riqueza cultural.

Por ello, la LXIV Legislatura reconoció la importancia de realizar reformas que permitan dar certeza jurídica a estas poblaciones, para que puedan impulsar el turismo, así como el desarrollo económico y social de sus habitantes.

Mediante la adición de las fracciones XXVI, XXVII y XXVIII al Artículo 7 de dicha legislación, se estableció como atribuciones del Gobierno estatal promover y consolidar, en coordinación con la federación y los municipios, programas y acciones concurrentes y proyectos de desarrollo turístico realizados por los pueblos y comunidades indígenas del Estado considerando el ordenamiento territorial, regional y urbano.

También, establecer programas y políticas públicas para promover, incentivar y difundir los atractivos turísticos de los pueblos y comunidades indígenas, destacando su cultura, gastronomía, atractivos naturales, artesanales y tradiciones. De la misma forma, capacitar a prestadores de servicios turísticos en estos lugares, para mejorar los servicios que ofrecen.

La reforma fue impulsada por la diputada Victoria Cruz Villar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y dictaminada por las Comisiones Permanentes Unidas de Turismo y de Pueblos Indígenas y Afromexicano.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario