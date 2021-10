Proceso entrega-recepción en Tuxtepec, inicia el próximo lunes

-El Presidente Electo Irineo Molina Espinoza, exhortó a las autoridades a que haya franquezas y sinceridades en entregar bien las cosas.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El próximo lunes inicia el proceso de entrega-recepción en el municipio de Tuxtepec, luego de que este martes se diera la primera reunión en donde estuvieron presentes las autoridades municipales actuales y las electas.

Tras la reunión el Presidente Electo Irineo Molona Espinoza, puntualizó que será el lunes cuando inicie este proceso, sin embargo se enfocará en solicitar ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) que les aclaré el alcance de esta entrega-recepción y que no solo sea una reunión sin conocer los problemas y necesidades del municipio, ya que al parecer hay dudas por parte de las autoridades municipales “ellos quieren que sea una presentación para decir ya estamos bien y nos vemos en Diciembre, el hecho de modificar los tiempos es para conocer el contenido de cada una de sus áreas” aseveró.

Aunque no especificó quienes estarán encabezando esta comisión de entrega-recepción, detalló que es la comisión de Hacienda que son los primeros lugares de la planilla ganadora que son él, María Eugenia Rodríguez Naranjo, Guadalupe Cárdenas, así como Rogelio Castillo, pero invitó a otras personas de la sociedad.

Como gobierno entrante aseguró que hay total responsabilidad, pero además exhortó a las autoridades actuales a que haya franquezas y sinceridades en que se hagan bien las cosas, durante este proceso.

Dijo que es un proceso histórico, apegado a la ley ya que en otras administraciones eran solo 30 días antes cuando iniciaba este proceso de entrega-recepción y a partir de este año, tras la modificación de la ley Orgánica Municipal es a partir de los 90 días cuando debe darse este proceso.

