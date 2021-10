Pide Armando Contreras que Sierra Mazateca sea reconocida como “Sierra Mazateca de los Hermanos Flores Magón”

-Destacó que en la actualidad, el Pueblo Mazateco ha seguido con ese espíritu revolucionario.

Jorge Acevedo

Ciudad de México.- El Diputado Federal Armando Contreras Castillo presentó ante el pleno del Congreso, una iniciativa para que la Sierra Mazateca sea reconocida como “Sierra Mazateca de los Hermanos Flores Magón, para así dar reconocimiento a los hermanos Jesús, Enrique y Ricardo Flores Magón como precursores intelectuales de la Revolución Mexicana.

Dijo que en virtud de la importancia del bagaje histórico y el arraigo mazateco en la vida y obra de los hermanos Flores Magón y sus aportaciones políticas, jurídicas y sociales al movimiento de la Revolución Mexicana, deben ser reconocidos en el lugar de su nacimiento y entre las comunidades del Pueblo Mazateco.

Durante su participación en tribuna, el Diputado Federal de Morena también destacó que en la actualidad, el Pueblo Mazateco ha seguido con ese espíritu revolucionario y de cambio: “No por nada han contribuido e inspirado a esta gran transformación de la vida pública, velando siempre por los más necesitados, compartiendo con nosotros su necesidad de justicia y de respeto a los valores comunitarios”, puntualizó.

Armando Contreras Castillo, destacó que esta iniciativa es un acontecimiento de justicia social, ya que en el año 2022, será el centenario del aniversario luctuoso de uno de los hermanos, refiriéndose a Ricardo Flores Magón, quien murió en la cárcel de Leavenworth Kansas, en Estados Unidos, cumpliendo su última condena.

Al finalizar el Diputado Federal leyó el siguiente epitafio del revolucionario oaxaqueño, recordando las palabras de Ricardo Flores Magón: “Cuando muera mis enemigos y adversarios podrán escribir sobre mi tumba aquí yace un loco, incluso aquí yace un soñador, pero nadie podrá ni siquiera decir aquí yace un traidor a sus ideas”.

