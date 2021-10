Organizaciones bloquean crucero de Huayapam, afectan comunicación con la Sierra y la Cuenca

-Exigen esclarecimiento del asesinato de líderes sociales, entre ellos Catarino Torres Pereda de CODECI.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Organizaciones que integran la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública Gratuita y los Derechos Humanos, instalaron un bloqueo sobre la carretera federal 190 a la altura del monumento a Juárez, en el cruce con la carretera 175 sobre la desviación a Tuxtepec.

El bloqueo afecta en gran medida la circulación vial en la zona, principalmente a quienes se dirigen a la sierra norte, a la Cuenca del Papaloapan, así como a municipios como Tlacolula de Matamoros, Santa María el Tule, también se afecta a quienes van a realizar algún trámite al complejo de Ciudad Administrativa.

Entre las organizaciones que se encuentran bloqueando se encuentra el Comité de Defensa Ciudadana y Asistencia Rural (CODECI AR), quien es liderada por Juan Torres Pereda, ellos piden justicia por el asesinato de su hermano Catarino Torres Pereda, quien fue privado de la vida el 22 de octubre de 2010 cuando se encontraba en su oficina en la ciudad de Tuxtepec.

Otras organizaciones que participan son el Consejo de Organizaciones Interdisciplinarias Vinculadas por Oaxaca, la Coordinadora Indígena Popular Autónoma (CINPA) y CODECI AR, quienes piden tener una reunión con la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), para que se de solución a sus demandas.

