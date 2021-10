Honrará Jacatepec a sus ex presidentes y a las víctimas de covid-19, en festividades de Día de Muertos

-Señaló que es probable que se realicen algunas actividades religiosas, pero con estrictas medidas de seguridad por lo que pide a los visitantes acatar esta medida para proyectos a los suyos.

Alex Morales

Santa María Jacatepec, Oaxaca.- Con las llegadas de las festividades a lo fieles difuntos, el municipio de Santa María Jacatepec realizará en esta ocasión, una ofrenda en la explanada municipal en honor a todos los ex presidentes fallecidos de este municipio, así también se honrarán a todos los que perdieron la vida en la batalla contra el covid-19, así lo dio a conocer Clara Itzel Carrillo Roy, Presidenta del DIF de ese lugar.

Explicó que en esta ocasión será una buena manera de recordar a los que se marcharon repentinamente, debido a las circunstancias epidemiológicas y que causó dolor a muchas familias Jacatepecanas y que aún recienten la ausencia de sus seres queridos.

Jacatepec que tiene alrededor de 80 años como municipio libre, adoptó la costumbre de homenajear a los ex Presidentes que ya han partido y que al paso de los años, se convirtió en toda una tradición que hasta la fecha se sigue realizando, sin embargo ahora se anexará este homenaje a las víctimas de esta pandemia, por lo que aseguró Carrillo Roy que honrar a sus muertos es un legado, que va quedando en la historia y que lo tienen que continuar las nuevas generaciones.

En lo que respecta a las actividades religiosas comentó que es probable que se realicen las acostumbradas misas, pero que estas se harán con estrictas medidas de seguridad para no exponer a la ciudadanía, también explicó que aún no se ha confirmado si se hará la misa en el cementerio como ya es una tradición, pero aseguró que este comunicado lo dará el sacerdote del lugar en los próximos días previo a esta festividades.

De esta manera, hizo extensa la invitación para quienes vayan a venir a visitar a sus familiares los días 1 y 2 de noviembre a que lo hagan con responsabilidad y respetando las medidas sanitarias, para seguir protegiendo a sus familias y sobre todo, a los mas vulnerables en el núcleo familiar.

