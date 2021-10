Hasta 9 mil pesos de multa por invadir vía pública en Tuxtepec; operativo es permanente

-La Policía Vial Estatal ha intervenido en la liberación de banquetas a fuera de 17 comercios, de los que han retirado los artículos que estorban el paso peatonal en los principales bulevares.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Invadir las áreas destinadas a los peatones sobre la vía pública puede ser sancionado con una multa que va de las 50 a las 100 UMAs, según la gravedad de la falta, lo que equivale entre casi cuatro mil 500 pesos a los ocho mil 962 pesos, informó la Policía Vial del Estado en Tuxtepec, la cual implementa un operativo para liberar banquetas en los principales bulevares de Tuxtepec.

Elementos de la Policía Vial Estatal han retirado mercancía instalada en las banquetas, en al menos 17 comercios establecidos sobre los bulevares Benito Juárez y el Plan de Tuxtepec, donde poco a poco comenzaba a notarse una mayor invasión de la vialidad.

El delegado de la Policía Vial, Fermín San Juan Chincoya, indicó que hasta el momento los comerciantes no han mostrado resistencia y acceden a retirar sus artículos a la brevedad.

Fermín Chincoya detalló que este operativo será de manera permanente en la ciudad, por lo que se estará observando a los efectivos viales realizar estas labores de retiro de productos que obstaculicen el espacio para peatones e interfieran con la vía pública y el arroyo vehicular.

Son estas vías donde existen diversas terminales de transporte público con destino a diversos municipios vecinos de Tuxtepec y en donde cientos de ciudadanos, regularmente tienen que caminar por el arroyo vehicular ante los productos que obstaculizan el paso.

Este operativo se implementará sin dejar de llevar a cabo las acciones de retiro de vehículos de carga, sobre los principales bulevares de la ciudad, o en espacios no aptos para estacionarse, como lo es frente al hospital del IMSS.

