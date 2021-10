Elevan de rango a núcleo rural, a 5 comunidades de Valle Nacional

-La 64 Legislatura aprobó su elevación para que puedan obtener recursos y reconocidos para mayores servicios básicos; la entrega oficial de su nombramiento se realizó este 18 y 19 de octubre.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Tras varias décadas como asentamientos en Valle Nacional, las comunidades de La Joya, Rancho Cafetal, San Miguel Metates, Llano Nuevo y El Estudiante, pertenecientes al municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, fueron reconocidos como núcleos rurales.

Estas poblaciones no contaban con ninguna categoría que les permitiera obtener recursos públicos, pero a través del Decreto 27/21 la 64 Legislatura de Oaxaca aprobó que estas cinco comunidades se elevaran al rango de Núcleo Rural y ser beneficiados de los recursos del Ramo 33 destinados a obras prioritarias.

La Diputada Local del Distrito 9, Griselda Sosa Vásquez, entregó este lunes y martes los pergaminos que reconocen a los nuevos núcleos para sumarse formalmente al crecimiento de Valle Nacional.

Ahí mismo la Legisladora reconoció la constancia de los pobladores quienes desde hace varios años, buscaban alcanzar este rango, sin embargo dijo que hoy en día es una realidad gracias a sus esfuerzos, se está teniendo frutos y que se verá reflejado en los ejercicios subsecuentes para la destinación de recursos en las necesidades más apremiantes de esta comunidades.

Por su parte Efren García Cruz Agente de Policía de la Joya, agradeció este reconocimiento para su comunidad y ahora espera que haya mayor atención para salir del rezago del que viven, pues externó que uno de los principales problemas que enfrentan es el acceso a la población lo cual indicó, que ha sido un problema durante mucho tiempo y espera que en el próximo ejercicio buscarán enfocarse en esa necesidad para mejorar su calidad de vida.

La información que nos vierten los propios pobladores nos informan, que esta gestión fue de la propia Legisladora en coordinación con el secretario municipal Marcos Lorenzo León Martínez, a quienes agradecieron por cumplir este compromiso que desde hace ya varios años estaban buscando.

