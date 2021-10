CODECI suspende bloqueos en Tuxtepec, se va a la Capital

-Iban a sitiar Tuxtepec a 11 años de la muerte de Catarino Torres.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En días pasados el Comité de Defensa Ciudadana (CODECI) dio a conocer que iban a sitiar la ciudad debido a que a 11 años de la muerte del ex líder Nacional Catarino Torres Pereda, no había avances en la detención de los actores intelectuales.

Los bloqueos iban a ser en puntos importantes en el municipio, sin duda pero de última hora optaron por llevar sus movilizaciones a la ciudad de Oaxaca.

Los motivos explicó Gaudencio Torres líder de la organización, son que estaban en una mesa de negociación en la secretaría General de Gobierno en la ciudad de Oaxaca, sin embargo ante el nulo avance de la muerte de su hermano, optaron por movilizarse allá, en donde darán una conferencia de prensa en el transcurso de la mañana y posteriormente van a bloquear.

Será el 22 de octubre que se cumplan 11 años de la muerte de quien era el líder nacional de codeci Catarino torres Pereda, quien fue asesinado en sus oficinas.

