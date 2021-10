Cara a cara rumbo al relevo en Tuxtepec: cuentas claras, gobierno sano

Opinión TVBUS

Tuxtepec, Oaxaca.- Cuentas claras amistades largas, reza el popular refrán. Pero, aunque en la política las amistades no siempre son duraderas, Irineo Molina Espinoza, presidente electo de Tuxtepec, pidió a su antecesor que lo mejor para el equipo, del que también formará parte, es que entregue buenas cuentas.

Sujeto y en provecho de las modificaciones a la Ley Orgánica Municipal, Irineo Molina Espinoza, de Morena, es el presidente electo de Oaxaca que da señales de un proceso de entrega –recepción con más de dos meses de tomar el cargo; como morenista toma ventaja en referencia de otros ediles electos de este partido, como el caso de Francisco Martínez Neri, que aún no empieza este proceso.

Pero, Molina Espinoza también la Ley aprovecha para tener, de ser posible, el tiempo para aclarar y demandar la mayor información posible del estado en que recibe al municipio que administrará a partir del 1 de enero.

El proceso de entrega- recepción en Tuxtepec avanzó, aunque no empezó de manera formal, este martes con una primera reunión, la más formal que se ha dado entre el gobierno saliente y entrante. Entre Noé Ramírez, el actual presidente e Irineo Molina el electo.

Es el primer encuentro, pero desde el cual Molina Espinoza ya fue claro, pues ante los medios de comunicación, indicó que solicitará al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) que les aclare sobre los alcances de este proceso; hasta donde pueden pedir al gobierno saliente en cuentas.

Y es que Noé Ramírez quiere ser tibio, o pretendía serlo, pues sólo pretende que su entrega sea un “presentación para decir que estamos bien”, es decir, entregar y de ahí, verse hasta diciembre.

Pero Molina quiere más, quiere aprovechar los cambios a la Ley aprobada por la 64 Legislatura de Oaxaca y conocer el contenido de cada una de las áreas del ayuntamiento de Tuxtepec, de las necesidades, de problemas.

Sin embargo, dijo Molina Espinoza que su demanda no es para enemistades. Y es que Noé Ramírez será regidor por Movimiento Ciudadano, pues al ser candidato en busca de la reelección, se ganó la oportunidad de estar otra vez en el cabildo.

Y aunque esta relación apenas empieza, se vienen situaciones complejas, como la falta la elaboración de la Ley de Ingresos 2022, de la que Molina Espinoza también mostró postura, pero esta será otra historia.

Comentarios

