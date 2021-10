Prevalece desconocimiento por alimentación sana en Tuxtepec

-La diabetes y obesidad son algunas de las enfermedades derivadas de una mala alimentación; sector salud insiste en buenos hábitos

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La sana alimentación , o una dieta equilibrada, aún es un reto para las familias tuxtepecanas, y que desde el Centro de Salud de Loma Alta se percibe esta situación.

El promotor de la salud del Centro de Salud, Rodolfo de Jesús Sánchez Ramírez, indicó la importancia de llevar a cabo una buena alimentación para evitar enfermedades crónicas a futuro.

Rodolfo Sánchez indicó que en años anteriores previo al Día Mundial de la Alimentación, celebrado el pasado 16 de octubre, se realizaban campañas de difusión escolar en donde se daban a conocer los alimentos que se deben ingerir, para mantener un buen estado de salud a base de alimentos naturales no procesados y también de origen animal elaborados con poca grasa.

Ante esta situación se realizó un evento con el personal de salud de esta institución, llevando alimentos sanos entre frutas y verduras, además de otros preparados por los mismos empleados retomando la conmemoración del 16 de octubre del día mundial de la alimentación.

Además, destacó la importancia del lavado de manos que también recientemente se conmemoró el 15 de octubre y que es una de las medidas sanitarias más importantes ante la pandemia del covid-19 y debe aplicarse aún en todo momento además de las medidas ya establecidas del uso de cubrebocas, sana distancia y gel antibacterial.

