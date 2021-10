Preside Armando Contreras toma de protesta de Comité de Defensa de la 4T en distrito 06 de Oaxaca

-Señaló que estos comités son necesarios para continuar con la transformación del país



Jorge Acevedo



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este domingo el Diputado Federal Armando Contreras Castillo tomó protesta a los Comités de Defensa de la 4T en el distrito 06 con cabecera en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, acto que se llevó a cabo de manera simultánea en los 300 distritos electorales del país.



El legislador expresó que los más de 70 mil comités que se integraron en todo el país, son necesarios y urgentes porque es necesario tener un movimiento organizado que le cierre la puerta a la derecha, a la corrupción, a la desnacionalización del país y el regreso de los privilegios que promovieron por más de 80 años el PRI y el PAN.



En su mensaje refirió que esto será la máxima contribución del Presidente de MORENA Mario Delgado Carrillo, para dejar un partido organizado, para enfrentar los procesos electorales con éxito, así como la ratificación del Presidente Andrés Manuel López Obrador y en Oaxaca ganar la gubernatura el próximo 5 de junio de 2022, para que así en suma contar con el Pueblo Organizado que facilite la continuidad por mucho tiempo de la 4T.



Contreras Castillo estuvo acompañado de las legisladoras Beatriz Pérez López y Arcelia López Hernández, quienes fueron invitados por el coordinador Ángel Noel Castro Cruz, las legisladoras agradecieron el apoyo de los habitantes de la región mixteca hacia la 4T y al esfuerzo que hacen los ciudadanos para lograr el cambio verdadero.



Señalaron que este esfuerzo no ha sido en vano, ya que los resultados están a la vista con los programas sociales como la escuela es nuestra, sembrando vidas, el combate a la corrupción y la vacunación contra el Covid, por ello hicieron el llamado a continuar trabajando codo con codo hasta lograr el estado de bienestar para toda la población.

