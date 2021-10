Población reclama a STEUABJO por bloquear frecuentemente la ciudad de Oaxaca

-Algunas personas les gritaron: “vayan a bloquear la casa del Gobernador”, “pónganse a trabajar cabrones”



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Usuarios del transporte urbano, automovilistas y ciudadanía en general, manifestaron su molestia por el bloqueo que instaló en Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO), ya que los bajaron para tomar unidades y bloquear el crucero del estadio de béisbol.



Algunas personas les gritaron: “vayan a bloquear la casa del Gobernador”, “pónganse a trabajar cabrones”, “no chinguen cabrones” entre otras y es que al bajarlos del transporte urbano, algunos tuvieron que caminar para llegar a sus destinos y otros transbordaron, lo cual les representa un gasto extra.



Y es que la mañana de este lunes el STEUABJO bloqueó el crucero de béisbol y el boulevard Eduardo Vasconcelos, a la altura de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), ya que están exigiendo que reconozcan a la nueva dirigencia que fue nombrada en una asamblea realizada hace unos días.



Es importante recordar que en días pasados el STEUABJO desconoció a Ariel Abelardo Luján Pérez como su Secretario General y nombró a Julio Mora, sin embargo para tener validez, dicho nombramiento debe ser reconocido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para así poder negociar beneficios para la base trabajadora y negociar con las autoridades universitarias y del Gobierno del Estado.



Además de esta exigencia, el STEUABJO exigen la entrega de los recursos correspondientes a la aportaciones de las cuotas sindicales de los trabajadores, el monto de dicho recurso

