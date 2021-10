Piden SSO no relajar las medidas en semáforo verde, para evitar rebrotes de COVID-19

-Suman en Oaxaca dos millones 999 mil 41 vacunas aplicadas contra la pandemia de COVID-19

-Esta semana el promedio de ocupación hospitalaria se ubicó en 40.2%

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de octubre de 2021.- Del 18 al 31 de octubre del año en curso, Oaxaca continuará en color verde con base a los “Lineamientos para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19″ emitido por el Gobierno Federal.

Ante lo cual, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) destacaron la importancia de seguir aplicando estrictamente todas las medidas sanitarias para evitar un rebrote, que traiga como consecuencia la saturación de la red médica y la pérdida de más vidas humanas.

Durante el resumen semanal de la situación epidemiológica actual de la pandemia en la entidad, el médico adscrito al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS) de la institución, Anul Ruiz López, precisó que del 10 al 16 de octubre, Oaxaca registró un acumulado de 79 mil 956 casos confirmados de COVID-19, observando un descenso con respecto a la semana anterior, pasando de mil 399 a mil 124 registros en este periodo.

De igual forma señaló que, el promedio de ocupación hospitalaria para la atención a pacientes con complicaciones por este Coronavirus fue del 40.2 %. Además, se reportaron 73 desafortunados decesos a causa de esta enfermedad respiratoria.

Asimismo, siguiendo la Estrategia de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, durante los últimos siete días se aplicaron más de 10 mil segundas dosis a la población de 18 a 49 años de los biológicos AstraZeneca, y Sinovac en municipios de la Sierra Sur y Cuenca del Papaloapan. Así también unidosis de la empresa CanSino. En total se han aplicado dos millones 999 mil 41 dosis en lo que va del año, enfatizó el médico.

Sin embargo, señaló que “para poder transitar hacia la nueva normalidad, no hay que bajar la guardia. En la medida en que se relajen las acciones preventivas, inevitablemente veremos un aumento en la cantidad de casos”.

En este sentido, advirtió que la pandemia sigue activa e independientemente de los colores del semáforo epidemiológico, es fundamental seguir utilizando el cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, evitar las aglomeraciones y mantener la sana distancia, “sigamos siendo responsables con la salud colectiva”, concluyó.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario