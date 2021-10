Para evitar bloqueos, se deben atender permanentemente demandas ciudadanas: Alberto Esteva

-Señaló que estas manifestaciones se dan por la falta de coordinación entre el Gobierno del Estado y los municipios.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Para el aspirante a la candidatura de MORENA al Gobierno del Estado Alberto Esteva Salinas, los bloqueos carreteros no tendrían razón de ser, si se atendieran las demandas ciudadanas, por ello señaló que en caso de llegar a ser Gobernador, se brindará atención permanente a dichas demandas.

En su visita a la región de la costa, señaló que estas manifestaciones se dan por la falta de coordinación entre el Gobierno del Estado y los municipios, para ello refirió que es necesario que existan compromisos públicos, los cuales deben ser firmados por las autoridades, teniendo como testigo a la ciudadanía.

Esteva Salinas dijo que ” el espacio público es de todos y no es correcto que se secuestre, pero tampoco es correcto que no se atiendan las demandas de la gente”, indicó que se debe tener la claridad de las cosas que es viable atender y exponérselo a la gente, pues actualmente todo mundo se “desafana” y nadie quiere atender los problemas y demandas.

Sobre la encuesta que se realizará para elegir al candidato o candidata de MORENA al Gobierno del Estado, dijo tener confianza en que dicha encuesta sea honesta y profesional, lo suficientemente amplia, para que participe la población en general, además sugirió que es necesario que se haga un debate entre todos los aspirantes ante los medios de comunicación.

Señaló que hasta el momento no conoce ninguna propuesta de los demás aspirantes, quienes se supone, deberían saber qué deben hacer para dirigir un estado como Oaxaca, asimismo comentó que quien aspire a la gubernatura debe ser una persona que no tenga antecedentes de violencia familiar.

Con relación a la violencia familiar, dijo que la alerta de género que tiene Oaxaca se tiene que atender, para ello propone la creación de centros de atención para las mujeres en todos los estados, estos espacios deberán ser lugares adecuados para que los hijos también sean atendidos, otro tema que se debe atender con urgencia es el de los feminicidios.

