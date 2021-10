Nuevamente marchan ex trabajadores de salud en Oaxaca para exigir recontratación

-Advierten que en caso de no solucionarse este problema, seguirán con sus movilizaciones.

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Una vez más la Coordinadora de Sindicatos de Salud de Oaxaca (CSSO), marcharon en la ciudad capital para continuar con su exigencia de recontratar al personal que ha sido despedido de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), ya que señalan que hasta el momento no han sido atendidos por parte del Gobierno del Estado.

En esta marcha que partió del crucero de venus hacia el zócalo capitalino, participaron alrededor de mil 500 ex trabajadores, entre ellos médicos, enfermeras, personal administrativo, de intendencia y laboratoristas, quienes fueron despedidos el pasado 15 de septiembre, ya que no se les renovó su contrato de trabajo.

La CSSO mantiene un plantón sobre la avenida Juárez, como protesta hacia las autoridades, asimismo refirieron que el Gobierno Federal los engañó para dar solución a este asunto, ya que hasta el momento no han tenido acercamiento y no fueron tomados en cuenca en la reunió que hubo hace unas semanas con los Directores del IMSS y de Bienestar.

En el caso de Tuxtepec, un grupo de extrabajadores de la región de la Cuenca del Papaloapan, se concentraron en la caseta del puente caracol, quienes no han tomado ni bloqueado esta vía de comunicación con el estado de Veracruz, ellos muestran sus lonas y cartulinas a los automovilistas para darles a conocer sus demandas.

Finalmente dijeron que en caso de que las autoridades continúen sin dar solución a este problema, llevarán a cabo más protestas, ya que son más de 2 mil trabajadores los que se quedaron sin trabajo, lo cual ha dejado a varios hospitales y centros de salud sin personal, dejando vulnerables a las familias oaxaqueñas.

