Murat y su lista de sucesores al Gobierno de Oaxaca

Opinión TVBUS

El Gobernador Alejandro Murat albotoró el “avispero”, ya que nombró a quienes pueden ser su sucesor, lo curioso del caso, es que antes de nombrar a los actores políticos y suspirantes de su partido, nombró a los “morenos” Susana Harp y Salomón Jara, incluso metió a la lista al ex líder de la APPO Flavio Sosa.

Los MORENOS son los más movidos, mientras que los otros partidos están callados y agazapados, como esperando qué “moreno” se queda sin candidatura para poder “coquetearle” y así hacerlo su candidato o candidata, precisamente por esa quietud de partidos como el PRI, el PAN, el PRD, MC, Nueva Alianza y el PUP, el Gobernador Alejandro Murat dio a conocer de quienes podrían ser su sucesor.

De su grupo político anotó a Raúl Bolaños Cacho Cué, Mariana Benitez, Eufrosina Cruz, Mariana Nassar, Alejandro Avilés, Héctor Anuar Mafud, Eviel Pérez Magaña, Rubén Vasconcelos, Francisco Ángel Villarreal, Francisco Javier García y Germán Espinoza, en la lista no aparece Benjamín Robles, quien en la elección del 2016, fue el encargado de romper la coalición para dividir el voto y así Alejandro Murat se convirtiera en Gobernador de Oaxaca.

Y es que la carrera por la sucesión al Gobierno de Oaxaca ya inició, por lo menos para MORENA, porque este fin de semana tanto Susana Harp como Salomón Jara estuvieron en la Cuenca del Papaloapan, ambos tuvieron reuniones, buscando el apoyo de la gente cuando se lleve a cabo, si es que se hace, la encuesta para elegir al candidato o candidata.

