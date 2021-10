Llaman a participar en Consulta infantil y Juvenil en el Distrito 01; será virtual

-Hace 3 años participaron alrededor de 17 mil menores, y esperan que esta cantidad participe en esta ocasión.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 01 Junta Distrital del INE, Raúl Ricardo Reyes López, pidió a los menores a participar en la consulta infantil y juvenil que se realizará en el mes de noviembre, pero debido a la pandemia será de manera virtual, para no poder en riesgo a salud de los menores de los 3 a los 17 años de edad.

En esta consulta que se realizará en este 2021, se espera que participen alrededor de 17 mil menores de edades, que es la cantidad la que participó en la pasada consulta, además de que tienen una buena respuesta por parte de las escuelas a las que ya invitaron a participar.

Esta consulta llamada El Cuidado del Planeta, el bienestar y los derechos humanos, abordará estos temas pero todos aplicados de manera diferente para cada uno de sectores que son el de 3 a 5 años, de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17 años.

El Vocal, señaló que se están coordinando con las instituciones educativas, con la finalidad de que participen los menores, y de no ser así, podrán participar

Invitó a los padres de familia, a maestras, maestros y directores para que participen y así se conozcan las opiniones de los menores de edad, ya que sus opiniones serán dadas a conocer a los 3 niveles de gobierno, pero también a instituciones no gubernamentales que velen por los derechos de los menores de edad.

