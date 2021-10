Inicia en Valle Nacional, programa de incorporación para pensión de adultos mayores

-Los interesados que ya cuenten con los 65 años cumplidos, pueden acudir a la explanada central este lunes y martes para inscribirse y ser beneficiario de este programa Federal.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Con la finalidad de incluir a más adultos mayores al programa 65 y más, personal de Bienestar inició con el programa de inscripción para personas que ya cumplieron con la edad y que aun no son beneficiarios de este programa Federal, para que aprovechen esta oportunidad de obtener los beneficios de uno de los programas que cuenta con mayor número de afiliados en la actualidad.

Solo será este lunes 18 y martes 19 de octubre, los días que estarán recibiendo las solicitudes de los interesados que desean pertenecer a este programa, por lo que esperan la participación ciudadana, invitando a las personas a que acudan a la explanada municipal de 9 de la mañana a 4 de la tarde en los días mencionados.

Los requisitos para ingresar al programa de 65 y más son:

-Identificación oficial

-Acta de nacimiento

-CURP

-Comprobante de domicilio

-Un número telefónico.

Además de pertenecer a este municipio, para que pueda registrarse en este programa.

