Habitantes de San Mateo del Mar piden destitución de Consejeros del IEEPCO

-Señalan que al aprobar la elección, personas señaladas de ser presuntos asesinos se convertirán en funcionarios municipales

Graciano Gómez

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este lunes un grupo de habitantes de San Mateo del Mar, se manifestaron y tomaron las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), para denunciar que se cometieron violaciones a los derechos humanos, en la elección que se llevó a cabo en ese lugar hace algunas semanas.

Otra petición que hacen es al Congreso del Estado, para que destituyan a los consejeros electorales, ya que señalan que el órgano electoral no respetó el derecho de audiencia de las autoridades que habían elegido en asambleas que realizaron hace dos años, en el cual mencionan que se violentó el método de elección que se rige por el régimen de Sistema Normativos Indígenas.

Y es que los habitantes de San Mateo del Mar desconocen a Bernardino Ponce como su autoridad municipal, por ello piden que se respete el método de elección, así como el respeto a sus derechos político-electorales, el método de votación refirieron, debe ser a mano alzada, el cual no se respetó en la asamblea del pasado 13 de octubre.

Por esta razón culpan al IEEPCO de haber validado el nombramiento del nuevo cabildo, con el cual les abren la puerta a personas que son señaladas de ser presuntos asesinos, ya que en junio de 2020, se registró un hecho violento en el que perdieron la vida 15 personas, de estos hechos acusan a la autoridad municipal.

Una de las personas señaladas de haber participado en los hechos violentos del 21 de junio de 2020 en la comunidad de Huazantlán del Río es Camerino Dávalos Larrinzar, quien fue nombrado como regidor de vialidad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario