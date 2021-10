En noviembre, expo feria Agro biocultural de limón en Bethania

-La Expo se reprogramó para los días 11, 12 y 13 de noviembre, luego que en agosto se pospuso por la tercera ola de covid en la región.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Tras posponerse por la tercera ola de Covid, la primera edición de la Expo feria Agro-biocultural se reprogramó para el 11, 12 y 13 de noviembre en la comunidad de Bethania.

El presidente de la asociación Educa Conserva y Aprovecha la Flora y Fauna Silvestre (ECAFFS) Lázaro Ramón Cruz Ferreti, organizador también de la actividad, indicó que la finalidad es apoyar a quienes participen en este evento con talleres para mejorar el manejo de este producto, desde la siembra hasta su comercialización.

En esta edición se contará con la participación de las autoridades del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), con quienes se compartirán conocimientos.

Cruz Ferreti invitó a unirse a esta primera edición con la cual se buscará promover también los insumos que generan productores, comerciantes y artesanos; además, que se extiende la invitación para quienes se dedican al café, tabaco y vainilla y tengan el espacio para promover sus productos.

Lázaro Ferreti comentó que el acceso a la expo será gratuito por lo que se invita a toda la población que guste participar y conocer sobre la producción del limón.

Durante la actividad se podrá degustar de la gastronomía que se expondrá también y podrán adquirir artesanías, que se estarán exhibiendo.

Quienes gusten participar, pueden contactarlo a través de la página oficial de ECAFFS en Facebook o directamente en las oficinas ubicadas en el muro bulevar Francisco Fernández Arteaga entre Guerrero y Allende para ser registrados en el padrón.

Hasta el momento cuentan con un total de 30 expositores y puede ampliarse todavía más, respetando los protocolos sanitarios de la pandemia de covid, pese al semáforo color verde.

La feria se llevará a cabo en el salón Linaje Escogido en la comunidad de Bethania perteneciente al municipio de Tuxtepec.

