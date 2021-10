Desmiente edil de Chiltepec retención en Pueblo Viejo

-Asegura estar en una mesa de diálogo con grupo de personas inconformes que buscan que se les atiendan sus obras adicionales.

Alex Morales

Al momento, el Presidente de San José Chiltepec Martín García Hernández busca llegar a un acuerdo con pobladores inconformes de Pueblo Viejo sobre las obras prioritarias adicionales sobre el ejercicio de este año.

Vía Telefónica, aseguró que ha habido una mal información de una supuesta retención hacia su persona en esa población, pues el edil, señaló que se encuentra en una asamblea con la SEGEGO y con un grupo de personas que pide atención en obras y no la población como aseguran algunos medios.

Además, aseguró que en la comunidad de Pueblo Viejo la obra asignada, que es la construcción del salón social, se va dando en tiempo y forma señalando que apenas el pasado miércoles se llevó a cabo el techado de la segunda planta y que sólo han sido algunos detalles en otras necesidades que piden los inconformes que se atendiera, situación que ha sido complicada de acceder en este año, ya que los recursos están siendo aplicados en todas las comunidades y cabecera municipal.

Cabe hacer mención, que esta información se filtró al igual que unas fotografías a algunos medios de comunicación que a su vez dieron a conocer en sus redes sociales, lo que obligó al Edil a salir a aclarar esta información que se publicó en las redes sociales causando desconcierto al pueblo Chiltepecano.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario