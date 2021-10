Clubes Rotarios de Tuxtepec, anuncian actividades para combatir la poliomielitis

-Las actividades serán en el marco del día Mundial de la lucha contra la polio



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Integrantes de los Clubes Rotarios de la región de la Cuenca del Papaloapan, anunciaron actividades a realizar el próximo fin de semana en el marco del día Mundial de la lucha contra la polio, que consisten en un paseo ciclista y una colecta para que lo recabado se envíe a Rotary International y así se siga la lucha contra esta enfermedad.



El Presidente del Club Rotario Tuxtepec A.C Leopoldo Hernández Bravo, explicó que el paseo será el sábado por la tarde y saldrá de la Casa Club ubicada en los bajos del palacio municipal, mismo que será con causa por lo que llamaron a la ciudadanía a sumarse; el domingo estarán realizando una colecta en 2 puntos uno será en la Caseta del Puente Caracol y otros más estarán en el Malecón Paso Real.



Lo recabado se enviará a las oficinas centrales y con esto se seguirá combatiendo esta enfermedad, misma que sigue presente en 2 países que son Afganistán y Siria, por lo tanto con estas actividades buscan erradicar la poliomielitis e hicieron un llamado a los ciudadanos a sumarse.



La poliomielitis es una enfermedad viral contagiosa que, en su forma más grave, provoca lesiones a los nervios que causan parálisis, dificultad para respirar y, en algunos casos, la muerte.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario