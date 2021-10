Habitantes de Lachitá, intensificarán bloqueos carreteros ante la falta de entrega de recursos del ramo 28 y 33

-Reprochan a Salomón Jara, Azael Santiago Chepi, Griselda Sosa , y Adelfo Regino por falta de interés en sus comunidades.

Graciano Gómez

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes y autoridades de la agencia de Santo Tomás Lachitá, perteneciente al municipio de San Melchor Betaza, realizaron el “Foro por la dignidad y el respeto por las agencias Municipales y de policía de la Sierra Juárez y Mixe” donde anunciaron la adhesión de más de 15 agencias y comunidades vecinas, para intensificar sus acciones de protesta en la ciudad de Oaxaca y en su municipio, señalando la falta de interés de su presidente municipal, Jesús Fabián Platón, para entregarles el recurso que les corresponde del ramo 28 y 33, denunciando nuevamente al senador Salomón Jara de entrometerse en su comunidad.

Entre las acciones que dijeron implementarán en próximos días, destacan: intensificar bloqueos carreteros estratégicos en inmediaciones del municipio de Betaza, lo cual afectará al sector Cajonos -Villa Alta y Sector Zoogocho, así mismo, visitar al Congreso del Estado para poner sobre la mesa el conflicto de la falta de recursos, infraestructura, entre otras, y dialogar con los legisladores estatales, invitaron también a Azael Santiago Chepi y Griselda Sosa a una reunión urgente para ser atendidos ante dicha problemática, por último anunciaron que viajará una caravana de agencias a la ciudad de México, para ingresar con una comisión a la mañanera del presidente López Obrador.

Fernando Vargas Jiménez, quien es simpatizante de lucha de Lachitaá, hizo un llamado enérgico Andrés Manuel López Obrador, así cómo a los legisladores estatales y federales de su distrito para que coadyuven con el fin de solucionar sus demandas.

“Es lamentable que Azael Santiago Chepi, y Griselda Sosa no hagan nada, ni acto de presencia, queremos que se entere el presidente López Obrador que no todo está bien con las autoridades de la Sierra Juárez, ha dicho que hay transparencia, que son nobles, justos y derechos, aquí está el clarísimo ejemplo de que no es así, hay actos de corrupción, por eso hacemos un llamado a estos legisladores que si no van a ayudar, dejen de meter las manos como Salomón Jara, y a Adelfo Regino le hacemos un llamado, porque nadie del INPI ha hecho acto de presencia” señaló Vargas Jiménez.

Cabe mencionar que las movilizaciones de Lachitá cumplen 44 días, con un bloqueo carretero en su comunidad, reuniones con el gobierno estatal y federal, sin que hasta el momento lleguen a un acuerdo para conciliar el conflicto.

Así mismo los habitantes de Lachitá agradecieron a las agencias que se están sumando en respaldo a su movilización

“Nuestro agradecimiento eterno a quienes se tomaron el tiempo para estar con nosotros en este foro, así como a nuestros paisanos radicados en México, Los Ángeles y Oaxaca, pero un agradecimiento especial a las autoridades de Betaza, porque gracias a sus maltratos y humillaciones estamos aquí unidos, con su odio y sus malos comentarios alimentan esta lucha, ojalá y sigan mandando maldiciones para que esta lucha siga creciendo más, no nos detendremos hasta ganar esta batalla, esta lucha la representa Lachitá pero es la lucha de todas las comunidades que han sido marginadas, olvidadas y pisoteadas, amigos adelante y hasta la victoria” señalaron.

Los pobladores recalcaron el mensaje de resistencia y de unidad, dejando claro que llegarán hasta las últimas consecuencias para que se respete lo que les corresponde por ley, no descartan radicalizar sus protestas con un mega plantón, así como la toma de dependencias estatales y federales.

