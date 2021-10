Invita IEEPO a docentes con 40, 30 y 20 años de servicio a postularse para obtener Reconocimientos

-El director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal, reconoce la invaluable aportación y compromiso de las y los profesores.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de octubre de 2021.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), convocan al personal docente de educación básica con 40, 30 y 20 años de servicio profesional ininterrumpido, a postularse para obtener las condecoraciones que se entregan en el marco de Día del Maestro, en esta ocasión en su edición 2022.

En el periodo de contingencia sanitaria con actividades en la modalidad semipresencial y a distancia, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal reconocen la invaluable aportación y compromiso de las y los profesores en favor de la educación de la niñez y juventud oaxaqueña, ya que son pilar fundamental en la sociedad.

Con el propósito de reconocer, estimular y recompensar al personal docente que cumpla 40 o más años de servicio efectivo, se encuentra abierta la convocatoria para la condecoración “Maestro Altamirano” 2022, la cual consiste en medalla de oro, recompensa económica y diploma de reconocimiento firmado por el Presidente de la República. El plazo máximo para el envío de la documentación es el 17 de noviembre.

Por otra parte, se convoca a las y los docentes de educación básica de la entidad a obtener los Reconocimientos “Maestro Rafael Ramírez” y “Licenciado José Vasconcelos” 2022; en el primer caso se entrega a quienes cumplen 30 años de servicio ininterrumpido y en el segundo a maestros con 20 años de servicio.

Las bases de las convocatorias, documentación a presentar y solicitud pueden ser consultadas en la página web institucional del IEEPO: www.oaxaca.gob.mx/ieepo; también cualquier duda o aclaración, será atendida en el teléfono 951 157 64 87, en un horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Para el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), que acredite 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio efectivo o que los cumpla al 15 de julio de 2022, se encuentra abierta la convocatoria de estímulos por antigüedad. El correo para ingresar la documentación es [email protected].



Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario