Dará Salomón Jara su tercer informe Legislativo dese Santa Cruz Xoxocotlán el próximo 24 de Octubre



-Resaltó que el objetivo principal de este informe será el de invitar al pueblo Oaxaqueño a defender la 4 T y respaldar a AMLO en la Revocación de mandato.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Este domingo el Senador Salomón Jara Cruz arribó a la ciudad de Tuxtepec para tomar protesta a los nuevos comités en la defensa para la 4T y el ejercicio de revocación de mandato del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Más tarde dijo que pretende dar su Tercer Informe Legislativo el próximo domingo 24 de octubre a las 4 de la tarde, en pleno centro del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, a donde aseguró que dará a conocer todos los trabajos realizados conveniente al ejercicio 2021.

Resaltó que uno de los puntos más importantes es dar a conocer al pueblo Oaxaqueño el significado de la Revocación de mandato, para lo cual asegura que es importante la participación del pueblo en este ejercicio tal como lo manda el artículo 108, en donde se especifica que todos los futuros presidentes deben ser juzgados por el pueblo como un ciudadano común, pues abundó que en México ya no deben de existir ciudadanos de primera y de segunda, sino que la Ley se debe de aplicar por igual.

Más tarde el Legislador se dirigió a la región del Istmo para continuar conformando dichos comités, que serán la representación de la Cuarta Transformación donde asegura buscar convencer a los Oaxaqueños para dar el respaldo total al Ejecutivo Nacional en esta nueva consulta.

