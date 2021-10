Sin incidentes primera etapa de los trabajos técnicos topográficos en Santa Catarina Yosonotú y Santa Lucía Monteverde

-La SSP y la Guardia Nacional implementaron un dispositivo de seguridad para salvaguardar la integridad de las personas que participaron

-Durante los días 14 y 15 de octubre, se realizó la primera etapa de los trabajos técnicos topográficos en la línea de colindancia de ambas comunidades, iniciando en la mojonera “Tres Sabinos”, con un avance de 4.5 kilómetros

Comunicado

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 16 de octubre de 2021.- La Secretaría General de Gobierno (Segego), a través de la Junta de Conciliación Agraria, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Guardia Nacional y Procuraduría Agraria (PA), junto con autoridades municipales, auxiliares y agrarias de Santa Catarina Yosonotú y Santa Lucía Monteverde, realizaron los trabajos técnicos topográficos en su línea de colindancia.

Con el objetivo de dar puntual seguimiento a la conciliación del conflicto agrario entre las comunidades y en cumplimiento a la minuta firmada el pasado 30 de septiembre, personal de las dependencias se trasladaron al punto trino denominado “Tres Sabinos”, para realizar los trabajos técnicos topográficos en la línea de colindancia.

Ambas comunidades participaron con sus respectivas comisiones integradas por 30 habitantes; asimismo; el comisariado de Chalcatongo de Hidalgo, fungió como testigo de los trabajos por ser el municipio colindante en el punto trino.

Cabe señalar, que como parte de la primera etapa de los trabajos en la línea de colindancia se avanzaron 4.5 kilómetros, equivalentes a un cuarto de la totalidad por definir, posteriormente se realizará una segunda etapa en base en las fechas determinadas por las asambleas de ambas poblaciones.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Guardia Nacional, implementaron un operativo en la zona para salvaguardar la integridad de las personas que participaron durante los dos días; estos trabajos se desarrollaron en paz y sin incidentes.

El secretario general de Gobierno, Francisco Javier García López, reconoció la buena voluntad y disposición de ambas comunidades por privilegiar el diálogo para alcanzar acuerdos que permitan construir la paz en la zona de conflicto.

Así mismo, García López, instruyó al equipo de trabajo de la Segego trasladarse a la mojonera “Tres Sabinos”, para realizar los trabajos técnicos y topográficos para cumplir con la minuta de acuerdos.

Las autoridades municipales, auxiliares y agrarias de Santa Catarina Yosonotú y Santa Lucía Monteverde, otorgaron las condiciones de seguridad necesarias y mantuvieron el orden, respeto y civilidad para facilitar el ingreso del personal de las dependencias y fuerzas del orden.

En este encuentro participaron por parte de la comunidad de Santa Lucía Monteverde, el presidente municipal, Gonzalo Rodrigo Peña Hernández; el alcalde único, Benigno Cruz Hernández; el alcalde segundo, Mario Floriberto Peña Hernández; el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Dionicio Bautista Hernández; el tesorero del comisariado, Modesto Peña José.

Así como el consejo de Vigilancia, Carmelo Sánchez Hernández; el primer secretario del Consejo de Vigilancia, Gustavo Hernández Ramírez; el suplente del consejo, Elías García Hernández; el suplente, Juventino García Hernández y el representante de la organización social Antorcha Campesina, Cesar Hernández Olivera.

Por parte de la comunidad de Santa Cataría Yosonotú, el presidente municipal, José Aparicio Morales; el agente municipal, Salvador Sánchez López; el agente municipal de Vista Hermosa Yosonotú, Lucio Bautista Aparicio; el secretario de la agencia municipal, Bladimir Cuevas Hernández; el presidente del Consejo de Vigilancia, Román Quiroz García; el representante de Usos y Costumbres, Miguel Morales Bautista y el presidente del comisariado de bienes comunales, Germán Aparicio Morales.

Por la Segego participaron, el coordinador de conciliación de la Junta de Conciliación Agraria, Juan Carlos Guzmán Aquino; el secretario de acuerdos de la Junta de Conciliación Agraria, Antonio Tovar López; el coordinador regional en la Mixteca, Vibaldo Andrés Olea Aniceto; la comisionada del distrito de Tlaxiaco, Xadanii de la Fuente Gutiérrez.

Y por parte de la Procuraduría Agraria, el jefe de residencia en Tlaxiaco, Rufino González Tomas.

Comentarios

