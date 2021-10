Repartidores de Oaxaca denuncian a “repartidores piratas” que cometen asaltos

-Piden la intervención de las autoridades y advierten a la población para estar alertas.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Organización de Repartidores Unidos de Oaxaca, hicieron una advertencia a la población, ya que hay un grupo de personas que se hacen pasar por repartidores y son los que están cometiendo una serie de robos, mismos que se han presentado en los últimos días en la capital oaxaqueña.

El Secretario de la agrupación Alejandro Santos, comentó que por esta situación han tomado una serie de medidas, por ello hacen el llamado a las autoridades competentes, para que tomen cartas en el asunto, además refirió que varios repartidores han sido víctimas de estas personas, quienes les han robado motocicletas y sus mochilas repartidoras.

Refirió que como organización no tienen la facultad de despedir a los repartidores que tienen un mal comportamiento, si les hacen llamados de atención para que manejen de manera adecuada y den un trato cordial a los clientes, así como a protegerse y estar comunicados en caso de cualquier emergencia.

Es importante recordar que hace varios meses los repartidores realizaron una serie de movilizaciones para exigir a las autoridades mayor seguridad, ya que estaban siendo asaltados de manera constante, luego de varias reuniones llegaron a acuerdos con las corporaciones de seguridad.

