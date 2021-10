Recomienda IEEPO promover una alimentación sana en escolares

-El director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal, respalda actividades que contribuyan a la activación física, hábitos saludables e higiénicos en los estudiantes.

Oaxaca de Juárez, Oax., 15 de octubre de 2021.- En el marco del Día Mundial de la Alimentación, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO), el 16 de octubre, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), invita a madres, padres de familia y tutores, así como a maestras y maestros, orientar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes sobre la importancia de consumir alimentos saludables.

México es uno de los países con mayor sobrepeso y obesidad en el mundo, además de registrar alto consumo de alimentos ultraprocesados, por lo cual, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal apoya y respalda actividades que contribuyan a la activación física, hábitos saludables e higiénicos en los estudiantes, elementos vitales para tener una buena salud, mitigar el estrés, la ansiedad y mejorar la autoestima.

Como parte de los contenidos de los libros de texto gratuitos en el nivel Primaria, a través de la asignatura Conocimiento del Medio y el tema Cuido mi cuerpo y alimentación, las y los estudiantes aprenden hábitos que les ayuden a estar sanos física, mental y socialmente, así como los relacionados con la alimentación, la actividad física, la prevención de enfermedades, el medio ambiente, el descanso, la recreación y la actividad social.

También se propone un plan de alimentación saludable, con los productos que se encuentran en el plato del buen comer y que garantizan la energía y los nutrientes que niñas, niños y adolescentes requieren para su desarrollo y su dieta sea correcta y balanceada.

Ciencias Naturales es otro de los textos donde se orienta sobre esta guía de alimentación, la Dieta Correcta y su importancia para la salud. Las recomendaciones a seguir son: comer en gran medida frutas y verduras preferentemente con cáscara; incluir cereales integrales en cada comida; comer alimentos de origen animal con moderación; evitar lo más posible los azúcares, grasas, aceites, edulcorantes y sal; realizar tres comidas y dos colaciones al día; además de hacer ejercicio al menos 30 minutos diarios.

En Secundaria, este tipo de temas se aborda en asignaturas como son: Ciencias primero (biología), con el contenido Sistemas del cuerpo humano y salud, en el cual se explica cómo evitar el sobrepeso y la obesidad con base en las características de la dieta correcta y las necesidades energéticas en la adolescencia y Biodiversidad que compara la diversidad de formas de nutrición, relación con el medio y reproducción.

