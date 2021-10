Oaxaca se mantiene en semáforo verde: SSO

-Llama Sector Salud unir esfuerzos para prevenir contagios de COVID-19 y evitar rebrotes

-Suman 107 pacientes nuevos, 19 defunciones y 628 casos activos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de octubre de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron este viernes que en la actualización del semáforo de riesgo epidémico por COVID-19 que emite el Gobierno Federal, Oaxaca se mantendrá del 18 al 31 del presente año en color verde.

En este sentido, la dependencia estatal pidió a la ciudadanía a no bajar la guardia, atender las recomendaciones de las autoridades y priorizar que se cumplan los protocolos sanitarios, sobre todo los sectores vulnerables, pues la pandemia se mantiene activa en 104 municipios de la entidad.

Este 15 de octubre cerró con 107 casos nuevos y 19 muertes más a causa del SARS-CoV-2, por lo que se acumulan en el Estado 79 mil 850 contagios y cinco mil 366 defunciones durante toda la evolución de la pandemia.

Los datos oficiales muestran que a la fecha se han notificado 141 mil 989 personas con síntomas relacionadas a la enfermedad, de los cuales, 56 mil 379 han sido negativos, cinco mil 760 son sospechosos, 73 mil 856 se han recuperado y 628 son casos activos.

Por demarcación, Valles Centrales contabiliza 48 mil 464 confirmados, 301 activos y dos mil 376 defunciones; Istmo 11 mil 350 confirmados, 167 activos y mil 167 defunciones; Tuxtepec cinco mil 355 confirmados, 55 activos y 532 defunciones; Costa cinco mil 708 confirmados, 40 activos y 456 defunciones; Mixteca seis mil 153 confirmados, 37 activos y 547 defunciones; Sierra dos mil 820 confirmados, 28 activos y 288 defunciones.

La dependencia detalló que 44 municipios reportaron contagios nuevos en la última jornada, de los cuales destacan Oaxaca de Juárez con 31 pacientes, San Juan Bautista Tuxtepec con 12 y Salina Cruz con ocho, el resto presentó de tres a un caso.

Este día, también se notificó la presencia de COVID-19 en la comunidad de Santa Catarina Quioquitani perteneciente al distrito de Yautepec y en Santiago Xanica en la Sierra Sur, ambos municipios con un caso, después de 19 meses sin presentar contagios.

Las estadísticas indican que de los 79 mil 850 casos confirmados desde el pasado marzo del 2020, 41 mil 578 son hombres y 38 mil 272 son mujeres; por tipo de atención 11 mil 125 pacientes requirieron hospitalización y 68 mil 725 cursaron la patología en resguardo domiciliario.

Hasta el último corte, la red de hospitales en el territorio oaxaqueño presentó el 38.2% de saturación, es decir, hay 168 camas ocupadas de un total de 440; cinco nosocomios se encuentran al 100% de su capacidad médica, y en las últimas 24 horas se reportó el ingreso hospitalario de dos pacientes.

Los SSO puntualizaron que la semaforización en el color verde es una medida gradual para avanzar en la recuperación de más empleos y actividades, pero es necesario que la población sume esfuerzo y sea responsable en las actividades diarias, sin relajar ni bajar la guardia en las acciones preventivas aunado a las de higiene.

