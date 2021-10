Libera SECUABJO unidades retenidas, el Gobierno del Estado pagará adeudo el 29 de octubre

-En caso de que el pago no se realice, amagaron con movilizarse y radicalizar sus protestas.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Sindicato de Empleados de Confianza de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (SECUABJO), liberaron este sábado las unidades de transporte urbano que mantenían retenidas desde hace varios días, esto luego de llegar a acuerdos con el Gobierno del Estado para el cumplimiento de sus demandas.

El Secretario General del SECUABJO Daniel Soto, comentó en entrevista que la base trabajadora aceptó la propuesta del Gobierno del Estado de pagar el 60 por ciento del adeudo, la fecha de pago se programó para el próximo 29 de octubre, por esta razón es que liberaron las unidades que tuvieron retenidas durante 9 días.

No obstante el líder sindical manifestó que en caso de que el Gobierno del Estado no cumpla con este compromiso, nuevamente se movilizarán en la ciudad de Oaxaca de Juárez, aunque no especificaron en qué consistirían dichas movilizaciones, asimismo comentó que a los choferes les dieron un apoyo económica, ya que durante esos días no laboraron.

Las unidades fueron retenidas el pasado 7 de octubre, ya que el Gobierno del Estado no les había pagado 8 millones de pesos de un complemento al salario de los años 2020 y 2021, ya que la Secretaría de Finanzas no había hecho el depósito correspondiente a los trabajadores.

