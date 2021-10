Fundación “ELPESA” de Valle Nacional, rinde su primer informe de actividades a un mes de haber iniciado

-Señaló el Biche que la respuesta ciudadana ha sido positiva, lo que ha generado una serie de servicios en apoyo a los que menos tienen gracias a la iniciativa privada y pública.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- A un mes de haber iniciado sus actividades, la fundación “ELPESA” dio su primer informe de actividades sobre los apoyos que han entregado durante este tiempo, enfocándose principalmente en las personas de escasos recursos en Valle Nacional y sus comunidades, así lo dio a conocer Elso Pérez Sánchez, presidente de esta fundación.

De esta manera también agradeció a las personas que voluntariamente se han sumado a este proyecto sin percibir sueldo alguno, así también a la iniciativa privada y pública por contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los Vallenses y otros municipios, así también agradeció a su familia por respaldarlo siempre sin necesidad de lucrar con estos apoyos aprovechándose de la necesidad de las personas.

Explicó que a lo largo de 30 días el resultado para la fundación ha sido el esperado, pues indicó que la respuesta de la gente ha sido positiva en donde han recibido servicio como optometría, cortes de cabello, terapias psicológicas, medicamentos y accesorios como silla de ruedas, entre otros.

Explicó que nada de esto se hubiera logrado de no ser por todos los que se han involucrado en este proyecto y que gracias a los compromisos contraídos con la fundación, se vislumbra con certeza su duración para seguir dando servicio en este municipio y los aledaños.

En este informe estuvieron sus más cercanos colaboradores como Ismael Hernández, Flor Benítez Romero, Mari Paz Pérez Martínez, Viki Jerónimo, Oferta Hernández Gertrudis Martínez, Nora Maria Benítez y Michelle Baldomero a quien agradeció por su compromiso con la gente que menos tienen y que hoy en día, se les esta tomando en cuenta.

Así mismo presentó los documentos que los acreditan de manera oficial, como una fundación legalmente constituida lo que le da certeza y confianza para dar resultados de los programas y apoyos, que se plantean otorgar a la ciudadanía.

Por último resaltó el popular Biche como también es conocido que está fundación perdurará siempre y cuando, exista la colaboración de todos y el apoyo de las empresas, amigos, políticos y de las Instancias gubernamentales si se trabaja en colaboración por un bien común que es para el beneficio del pueblo.

