Anuncia Obispo de Tuxtepec el inicio del Sínodo 21-23 desde este domingo 17 de octubre

-Explicó que este mandato universal viene desde el Vaticano con la finalidad de refrendar la Fe Cristiana a través de una iglesia que camina unida.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- En conferencia de prensa dentro de la catedral de San Juan Bautista Tuxtepec, el Obispo Monseñor José Alberto González Juárez anunció para este domingo la apertura e inicio del “Sínodo”, una actividad diocesana que tiene la finalidad de buscar el refrendo de la Fe dentro de la comunidad católica, a través de una iglesia que camina unida.

Señaló que está actividad proviene desde el Vaticano para todas las parroquias Universal y dijo que esta diócesis no puede estar exenta de ello y explicó que es de tal importancia ya que tiene que ver con la llegada de los Obispos en el 2023, para cerrar de esta manera con la fase Sínodo después de que durante este tiempo los Católicos hayan reflexionado la importancia de la unión entre los pueblos teniendo como principios a la Fe.

Así mismo reiteró que la intención de esta actividad es la de volver a retomar el camino que el hombre ha ido alejándose con el paso del tiempo y que en este tercer milenio, se busca que poco a poco la comunidad cristiana caminen unidos en el camino de la Fe y es por eso que en estos 2 años la unidad será la base principal en esta actividad diocesana.

