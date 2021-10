Toma protesta el Consejo Directivo de la Cruz Roja en Tuxtepec

-Además, anuncian actividades a realizar próximamente.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes tomó protesta el nuevo Consejo Directivo de la Cruz Roja Tuxtepec, en donde el Presidente de este Consejo Carlos Vera Vidal aprovechó para anunciar una campaña de donación que van a emprender.

Dijo que en esta ocasión no habrá colecta, pero sí una campaña con la que puedan solventar parte de los gastos debido a la situación crítica que enfrentan, y así solventar parte de la nómina de los socorristas, además de los gastos de gasolina.

Además lanzarán una campaña más que consiste en donar un litro de gasolina, por lo que aprovechó para hacer un llamado a los empresarios gasolineros, para que se suman; también invitarán a los comerciantes para que donen de manera periódica o para que adquieran un seguro y dejar de beneficiario a la benemérita institución, aunado a que empezarán a visitar a autoridades municipales actuales y electas para que los ayuden con la nómina del parte de los socorristas.

Así mismo, entre las actividades que van a realizar en esta administración, es un curso de técnicos en urgencias médicas en nivel básico, y así brindar un mejor servicio, además de que ofrecerán a los comercios y empresas cursos.

Fue la presidenta y delegada Estatal de Cruz Roja Mexicana en Oaxaca, Aura Guadalupe Borges Yazegey, quien tomó protesta a Carlos Vera Vidal, Roberto Moreno Sada, Alfredo Ahuja Pérez, Jorge Alberto Vera Vargas, César Martínez Aparicio, así como Teresa Pozos Salazar, Adelfo de Jesús Uribe López, Víctor Efraín Aragón Ponce, Bertha Malpica Delfín.

