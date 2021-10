Se reúne Armando Contreras con Alianza del Autotransporte Federal de Oaxaca, acuerdan trabajar coordinadamente

-El legislador les manifestó su apoyo porque lo que urge en estos momentos es la recuperación económica en el país y los transportistas son pieza básica para salir adelante.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Diputado Federal Armando Contreras Castillo sostuvo una reunión con la Alianza del Autotransporte Federal del Estado de Oaxaca, y parte de la directiva Estatal, quienes le expresaron que han avanzado en la consolidación de un servicio eficiente, ágil y rápido para los usuarios de todas las regiones de Oaxaca.

Señalaron que para lograron tuvieron que hacer muchos esfuerzos principalmente en lo que tiene que ver con el mantenimiento de las unidades, pagar sus créditos en tiempos de pandemia y mantener los puestos de trabajo creados, por ello manifestaron su disposición para enlazar su trabajo con el apoyo legislativo que les permita contar con la certeza jurídica de su trabajo y convertirse en concesionarios con todos los derechos y todas las obligaciones.

Contreras Castillo felicitó el nivel organizativo alcanzado para brindar el mejor servicio a los usuarios de los pueblos de Oaxaca, además les dijo que evidentemente cuentan con su apoyo porque lo que urge en estos momentos es la recuperación económica en el país y los transportistas son pieza básica para salir adelante.

