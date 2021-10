Se entregarán las cuentas como debe de ser: Noé Ramírez

-Así mismo aseguró que existe la disposición de que se lleve a cabo el proceso de entrega-recepción



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez, dijo que existe la disposición de que se realice el proceso de entrega-recepción y que no habrá rivalidad, al contrario entregarán las cuentas como debe de ser.



Señaló que la ley marca los tiempos del proceso de entrega-recepción y que ellos ya están dando respuesta a las solicitudes que envió el Presidente Electo Irineo Molina Espinoza, ya que en su momento ya solicitó los nombres de quien conformarán la comisión que se encargará este proceso, y por lo tanto harán lo que les toca.



Además aseguró que habrá “cuentas claras, y como lo dije en una entrevista, seguiremos trabajando hasta el último día de nuestro gobierno, que es el 31 de diciembre”.



Agregó que van a cerrar la administración trabajando y que van a seguir rindiéndole cuentas, “a pesar de que estamos próximos a cerrar la administración, vamos a seguir trabajando, ya platiqué con los directores y jefes de área y esa fue la indicación de que vamos a seguir trabajando”, puntualizó.



En cuanto al tema de obras, señaló que hay un gran avance y que tienen como meta terminarlas en el mes de noviembre.

