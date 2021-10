Poder Judicial separa de su cargo a edil de la Villa de Zaachila e integrantes del cabildo

-El fallo se dio debido a que la autoridad municipal no acató una sentencia para el pago de laudos a ex trabajadores.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, determinaron separar de su cargo al Presidente Municipal de la Villa de Zaachila Castulo Bretón Mendoza, ya que no acató una sentencia para el pago de laudos a ex trabajadores de este municipio de la región de los valles centrales.

Por decisión unánime los magistrados resolvieron separar de su cargo a los siguientes funcionarios del gobierno municipal: el edil Castulo Bretón Mendoza, la síndica municipal Carmela Coronel Angeles, los regidores Alicia Cruz Macés, Andrés Alfonso Benítez Torres, Esaú Zárate Lavariega, Carolina Martínez Tomás, Carlos Rigoberto Chacón Pérez.

También fueron separados de sus cargos el Secretario Municipal Gastón Aguilar Aragón y el Tesorero Germán García Lázaro, en la sentencia se menciona que el pago que debió haber realizado el ayuntamiento de Zaachila por el concepto de laudos hasta el 2019 era de 583 mil 925 y 797 mil 579 pesos.

Es importante mencionar que este juicio tenía más de 9 años, en el que se han emitido varios requerimientos al ayuntamiento, sin embargo han hecho caso omiso a estos, por lo que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, determinó aplicar esta sanción a las autoridades municipales de la Villa de Zaachila.

