Para evitar fraudes cibernéticos, Prevención del Delito ofrece conferencias virtuales

-Empezaron este viernes y la finalidad es orientar a la ciudadanía a no caer en fraudes que propicien perdidas monetarias.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.– Con la finalidad de orientar a la población a no caer en fraudes a través de las redes sociales en donde constantemente se registran víctimas, la jefatura de Prevención del Delito de Tuxtepec comenzó con una jornada de foros en línea.

El jefe del área, Efraín Aquino Espinoza invitó a las conferencias virtuales que se llevaran a cabo por medio de las páginas oficiales del ayuntamiento, abiertas a todo el público, para que conozca los procesos que debe evitar para no caer en fraudes cibernéticos, principalmente los relacionados con los económicos.

Algunos de los fraudes cibernéticos se llevan a cabo en algunas ocasiones por medio de promociones engañosas que hacen “caer” a la gente, quienes concluyen el proceso realizado depósitos en efectivo en cuentas desconocidas con tal de recibir supuestos premios o bonificaciones.

FOTO: Ilustrativa

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario