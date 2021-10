“¡No vamos a permitir que se rompa una calle más!”; comerciantes de Tuxtepec se unen contra obra del CEA por hartazgo

-Los comerciantes se organizaron para rellena la zanja que mantenía el cierre de la calle Morelos, en su acceso por la avenida Carranza, así mismo abrieron el paso en la esquina de la avenida Libertad.

Redacción TVBUS

Tuxtepec, Oax., 15 de octubre de 2021.- La tolerancia llegó a su límite y los comerciantes del centro de Tuxtepec estallaron de rabia ante la demora de la obra de rehabilitación de agua potable, pues sus ventas se desplomaron.

Ni los inclementes rayos del sol detuvieron el movimiento de los vendedores a medio día de este viernes. Fue la necesidad de salvar sus negocios, de conseguir ingresos para sacar el día, de no perder más sus productos.

Si su acción impactaba en la obra que ejecuta la Comisión Estatal del Agua, poco importaba, en ese momento.

Organizados, unidos, armados de picos y palas, pero sobre todo de valor, los comerciantes y empleados de establecimientos abrieron paso a dos calles importantes del centro de Tuxtepec.

Cerca del mediodía, una veintena de hombres y mujeres se reunieron en la esquina de la calle Morelos para rellenar la zanja que se abrió en su intersección con la avenida Carranza, y después removieron la tierra para que los vehículos pudieran pasar.

El canal sería cubierto con cemento este viernes, pero la circulación se abriría hasta el lunes, de acuerdo a la información que los comerciantes recibieron de los trabajos. Pero es quincena, y las ventas están muertas.

“¡No vamos a permitir que se rompa una calle más!”, sentenció con decisión una mujer, pues los daños que han tenido son irreparables.

Se aproximan las festividades de fin de año y aunque sigue la pandemia, tienen esperanzas que este año será mejor y por tanto no están dispuestos a seguir perdiendo.

Ya calientes por el trabajo y el calor que superaba los 40 grados al menos en la sensación térmica, los comerciantes, principalmente de la avenida Libertad, retiraron el letrero que impedía el paso.

En ese punto, la vuelta en “L”, es posible, aunque los trabajos de conexión de tuberías continúan. Incluso, trabajadores de la obra se retiraron del lugar y se deslindaron de cualquier situación, pues ellos ya tenían programado su trabajo y la intervención de los vecinos rompieron con sus planes.



Esta no es la primera vez que los comerciantes se unen, quienes también han pedido en reiteradas ocasiones mayor planificación, trabajos constantes y nocturnos.

La obra está programada a concluir entre diciembre y enero, ante los diversos contratiempos, de acuerdo a las autoridades municipales y a la misma Comisión del Agua.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario