Menos de tres mil personas se aplicaron la segunda dosis contra Covid en jornada extra en Tuxtepec

-Sin afluencia. En la jornada extraordinaria, de la brigada Correcaminos, se aplicaron dosis de las farmacéuticas Sinovac y AstraZeneca, de las que se tenían previsto aplicar 6 mil por cada uno.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.– Sin llegar a la meta, concluyó la jornada especial de vacunación contra Covid-19 en Tuxtepec, desarrollada este jueves y viernes, donde se tenían previstas al menos 12 mil dosis, pero menos de 3 mil se aplicaron.

De acuerdo con información del personal dela brigada Correcaminos, se destinaron 6 mil dosis de la vacuna Sinovac y un número igual del biológico de AstraZeneca, de las que se aplicaron la segunda dosis.

La jornada de este 14 y 15 de octubre fue contraria en afluencia a lo que se registró en pasadas ocasiones, donde predominaban las largas filas. En ocasiones sólo en horas pico, pero que contó con asistentes de forma constante.

En esta ocasión, el proceso lució vacío e incluso a distintas horas del día, tanto en la sede del Tecnológico de Tuxtepec, como en la escuela primaria “Roberto Colorado”.

El primer día unas dos mil 100 personas recibieron la segunda dosis del biológico Sinovac, tanto de los que asistieron al Tecnológico de Tuxtepec, como a la primaria Roberto Colorado, sin siquiera llegar a un 15 por ciento de lo estimado.

Mientras que para segunda dosis de AstraZeneca, para personas de 18 a 49 años, se aplicó un total de 600 dosis de las 6 mil disponibles.

Tal pareciera que ya no existe la pandemia o simplemente se les olvido, y es que cabe mencionar que este día se llevó a cabo la carrera panamericana 2021 la cual si registro una afluencia considerable de tuxtepecanos sobre los principales bulevares.

