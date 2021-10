Habitantes de San Antonio de la Cal amagan con movilizaciones por falta de obras

-Denunciaron que el edil se niega a darles los recursos del ramo 33 y 28.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este viernes habitantes de la colonia “La mezquitera” de San Antonio de la Cal, se manifestaron frente a palacio de gobierno, para denunciar que la autoridad municipal se niega a entregar los recursos de los ramos 33 y 28, así como la realización de una obra de drenaje sanitario.

Javier Velasco, quien es integrante del Comité de Vida Vecinal (COMVIVE), explicó que en días pasados tuvieron una asamblea en dónde se acordó hacer presión para que les entreguen los recursos que le corresponden a la colonia, sobre el tema de la obra de drenaje, dijo que desde hace un año la han pedido y no les han dado respuesta.

Asimismo indicó que la obra en cuestión tiene un costo de 2 millones de pesos y beneficiará a unas 300 familias, señaló que en caso de que la postura del ayuntamiento sea la misma, la población está consideran llevar a cabo una serie de acciones para ejercer presión y su demanda sea atendida.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario