Disminuye el promedio de ocupación hospitalaria por COVID-19, la pandemia sigue activa

-Este jueves, se contabilizan 707 casos activos del SARS-CoV-2

-Sector Salud exhorta a continuar con las medidas sanitarias

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de octubre de 2021.- Después de tres meses que la entidad se mantuvo por arriba del 40% en ocupación hospitalaria por COVID-19, al corte de este jueves, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) registraron un ligero descenso en el promedio de la red médica global, al contabilizar el 37.1%, y cinco hospitales se encuentran al 100% de ocupación.

Lo anterior, debido a que, de las 448 camas destinadas para atender a pacientes con complicaciones derivadas de esta patología, hay 282 disponibles y tres personas ingresaron a hospitalización en las últimas 24 horas.

Además, se han registrado 140 casos nuevos de esta enfermedad, tres lamentables defunciones y 707 personas cursan con el padecimiento en etapa activa, lo que significa que el riesgo de contagiar a otras personas es alto.

En este sentido, los SSO hacen la invitación para que la población continué con las medidas sanitarias ya establecidas como el uso correcto del cubrebocas, mantener la sana distancia de 1.5 metros, lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel antibacterial con alcohol al 70%, evitar las fiestas o reuniones masivas, pues solo de esta forma, se podrá frenar la pandemia.

De acuerdo con el informe de la evolución de la pandemia, este día suman 79 mil 743 casos y cinco mil 347 defunciones, 73 mil 689 pacientes se han recuperado, hay cinco mil 775 casos sospechosos.

En relación al panorama jurisdiccional, Valles Centrales registra 48 mil 411 casos confirmados y dos mil 372 defunciones, Istmo 11 mil 330 casos confirmados y mil 159 defunciones, Tuxtepec cinco mil 340 casos confirmados y 531 defunciones, Costa cinco mil 704 casos confirmados y 453 defunciones, Mixteca seis mil 145 casos confirmados y 546 defunciones, Sierra dos mil 813 casos confirmados y 286 defunciones.

Los 140 casos nuevos de COVID-19, afectan a 50 municipios, siendo los principales: Oaxaca de Juárez con 37, Santa Lucía del Camino 15, Salina Cruz siete, Santa Cruz Xoxocotlán 6, Asunción Tlacolulita, Juchitán de Zaragoza, San Juan Bautista Tuxtepec y Santa Catarina Juquila cuatro cada uno, Huajuapan de León, Tlaxiaco, Matías Romero Avendaño y San Jerónimo Tlacochahuaya tres cada uno, el resto de dos a un solo caso.

Este día el municipio de Santiago Laxopa ubicado en la Sierra Norte, registra su primer caso de COVID-19.

De las cinco mil 347 defunciones, tres mil 400 son hombres y mil 947 mujeres, los rangos de edad más afectados son los de 65 y más años con dos mil 468, de 50 a 59 con mil 140, de 60 a 64 con 745, de 25 a 44 con 560, las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, seguida de diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a las camas ocupadas por pacientes COVID-19, por Jurisdicciones Sanitarias el Istmo registra el 48.2%, Valles Centrales 40.2%, Mixteca 31.4%, Costa 25.7% y Tuxtepec 17.6%.

En caso de presentar algún síntoma relacionado con el COVID-19, pueden acudir a los cinco centros de valoración de primer contacto ubicados en los hospitales, General de Zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General Dr. Aurelio Valdivieso, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1, y ante cualquier emergencia llamar al 911.

