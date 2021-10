Carrera Panamericana causa revuelo en Valle Nacional, ciudadanía olvida por un momento la pandemia

-La sociedad vallense por un momento deja de lado el dolor y la angustia de la pandemia y disfruta del desfile de los autos ovacionándolos a su paso.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Fue un momento de algarabía para los Vallenses, en que por tercera ocasión la carrera Panamericana cruzará por este municipio, lo cual causó gran expectación entre la ciudadanía que desde antes de la hora programada ya se encontraban esperando en la avenida principal, para observar a los vehículos de alta gama que muy poco se ven por estos lugares.

Desde las 10 de la mañana se cerró la avenida principal Juárez/Morelos y desviaron la circulación a los accesos laterales, mientras que un grupo de jóvenes concentraron equipos de audio y música en vivo, haciendo más ameno este evento para el gusto de los presentes.

Esta carrera de vehículos exóticos, causó una reacción positiva entre la población de varios pueblos que se encuentran a lo largo de toda la franja de la carretera 175 en la región de la cuenca, lo cual fue la única actividad pública que se ha registrado en conjunto a lo largo de este año, luego de que la pandemia causara estragos durante la tercera ola de contagios que en algunos casos, llenó de luto a decenas de familias que sin estar preparados vieron partir a muchos de sus familiares a causa de este terrible mal.

Sin embargo este viernes, las personas dejaron de lado ese dolor y el estrés postraumático que deja una herida y por breves momentos, olvidaron sus penas y disfrutaron al máximo el desfile de autos que mostraban sus poderosos motores al surcar por la avenida principal de Valle Nacional, llenando de emoción a todos y todas que vivieron de cerca este evento y que con fotos y selfies, celebraban el paso de estas unidades por sus áreas.

El momento más sublime y de mayor alegría para los Vallenses, fue cuando 2 chicas participantes originarias de Saltillo Coahuila bajaron de sus vehículos para tomarse la clásica foto con todos los espectadores quienes no desaprovecharon esta oportunidad para posar con estas chicas que muy amablemente accedieron causando, un revuelo total sobre todo entre los varones que en varias ocasiones pedían sus fotos a lado de estas chicas norteñas.

Y así durante casi 2 horas fueron pasando vehículos clásicos y modernos de las marcas japonesas, Italianas, alemana y Españolas que fueron ovacionados por los presentes, olvidando por momentos el amargo trance de atravesar una pandemia dolorosa para muchos y temerosa para otros, esperando que esta situación pronto termine.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario