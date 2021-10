Asociación FRAN-MAR A.C., regala comida y ropa a personas en situación de calle en la capital

-Señalaron que elaborarán una base de datos de las personas que se encuentran en esta situación.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este viernes la asociación civil FRAN-MAR inició una campaña de apoyo para personas de grupos vulnerables, discapacitados y en situación de calle, el punto de la actividad fue la explanada de la iglesia de San Agustín en el centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Al lugar llegaron varias personas, ya que la asociación civil estuvo regalando tamales, atole y ropa, una de las representantes, manifestó que su intención es realizar este tipo de actividades de manera frecuente, sin embargo aclaró que esto será dependiendo de las donaciones que realice la gente para apoyar a personas de grupos vulnerables, discapacitados y en situación de calle.

Otro de los apoyos que darán, es para realizar algunos trámites, ya que algunas de las personas que llegaron les comentaron que no cuentan con la credencial de elector, incluso uno de ellos dijo que le robaron varios documentos, los cuales necesita para buscar un trabajo.

Asimismo dijo que tomaron los datos de las personas que llegaron, con la que iniciarán a elaborar una base de datos de las personas que viven en situación de calle, para poder apoyarlos, además usarán las redes sociales para dar a conocer las actividades que llevarán a cabo, así como para recibir donaciones de la población.

