Asaltante de Coppel en Tuxtepec recibe más de 2 años de prisión

-El hecho violento se registró en mayo de este año, además, el sentenciado también deberá pagar una más de 11 mil pesos por concepto de multa y reparación del daño.

Redacción TVBUS

Tuxtepec, Oax.,15 de octubre de 2021.- El Tribunal de Enjuiciamiento dictó una pena de dos años y ocho meses de prisión contra el asaltante de la tienda Coppel sucursal Libertad en Tuxtepec, ocurrido en mayo de este año.

La autoridad judicial también ordenó al sentenciado, identificado como J.AH.O, el pago de más de 11 mil pesos por concepto de multa y reparación del daño, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

El hecho delictivo asentado en la causa penal 163/2021 ocurrió el pasado 29 de mayo en la tienda departamental ubicada en pleno centro de esta ciudad de la Cuenca, cerca de las 19:25 horas.

De acuerdo al expediente, el sujeto cometió el delito con uso de violencia y arma de fuego en agravio a la tienda Coppel S.A de C.V y de un cliente.

El asaltante despojó a su víctima, identificada como E.S.A, de una fuerte cantidad de dinero que depositaría, pero también también amenazó a los empleados y los despojó del efectivo de la venta del día.

Minutos después del asalto, J.AH.O fue detenido mientras trataba de huir a bordo de un taxi; posteriormente se vinculó a proceso hasta concluir el caso con la sentencia condenatoria.



