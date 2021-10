Aguarda gobierno electo de Tuxtepec que encabeza Irineo Molina, por entrega-recepción

-El presidente electo indicó que ya enviaron los nombres de la comisión que se encargara de este proceso, el cual esperan que inicie lo antes posible.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Electo de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza, dio a conocer que está a la espera de que el Gobierno municipal que encabeza Noé Ramírez Chávez, le dé una respuesta para saber cuándo empezarían con el proceso de entrega-recepción.

Señaló que ya entregaron la lista con los nombres que van a integrar esta comisión, por lo tanto están a la espera de que los llamen y se realice la sesión de cabildo para que se instale el comité de entrega-recepción.

Puntualizó que esperan que este llamado sea lo más pronto posible para que sea un buen proceso de entrega-recepción, además de que es importante conocer los diversos problemas que tiene el municipio y seguir buscándole soluciones a dichas problemáticas.

Sobre la ley de ingresos, aseguró que hay tiempo ya que es hasta el mes de noviembre que el cabildo puede presentarla, además de que ellos ya la tienen lista “si no empezamos con la entrega recepción pues la ley de ingresos puede esperar un poco más”.

Cabe hacer mención que anteriormente la ley contemplaba que eran 30 días antes de la nueva administración que tenía que iniciar este proceso de entrega-recepción, sin embargo al modificarse la ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, es a partir de los 90 días que puede iniciar este proceso.



