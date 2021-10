Van 85 casos de tuberculosis en la Cuenca; llama autoridad sanitaria a estar alerta a síntomas

-La Jurisdicción Sanitaria 03 en Tuxtepec, señaló que desde hace varias semanas han registrado por lo menos un caso diario.

Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– La Jurisdicción Sanitaria 3, de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reportó que cuenta con un acumulado de 85 casos positivos de tuberculosis en la región, enfermedad que ha tenido un aumento durante el mes que transcurre.



La Responsable del Programa de Enfermedades Transmisibles de la Jurisdicción Sanitaria, Nelly Donají Cruz Gómez, indicó que a la fecha han contabilizado 85 casos de tuberculosis en la cuenca, pero en las últimas semanas han reportado un incremento, con el registro positivo de al menos un caso al día.



La tuberculosis es una enfermedad de fácil transmisión que ataca cuando las defensas del cuerpo bajan, presentándose con una tos seca o con flemas que dura hasta 15 días, por lo que la doctora invitó a acudir a un Centro de Salud para recibir la atención necesaria y un tratamiento temprano para combatir la enfermedad.



La prueba de detección de tuberculosis es a través de una muestra de la expectoración, gargajo o flema, pasando por un estudio de laboratorio de tres días y al recibir el resultado se comienza el tratamiento inmediatamente.



Cabe mencionar, que las consultas, pruebas y tratamientos son gratuitos por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca y el único requisito es que se acuda con frecuencia al médico para poder llevar la vigilancia de la enfermedad y el resultado del tratamiento que se diagnostica.



Cuando un caso es detectado, se recomienda a toda la familia que convive con el enfermo que también se realice un estudio, ya que es un virus que se contrae al respirar en un ambiente de un paciente con esta sintomatología, por ello la importancia de los diagnósticos tempranos y el acudir ante un médico y no auto medicarse.

