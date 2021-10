Se encienden alertas por venta de pirotecnia en centro de Tuxtepec; autoridades llaman a evitar su venta

-Pese a que la venta de este material explosivo constituye un delito, los comerciantes no dejan de expedirlos cada año; el ayuntamiento aseveró que no otorga permisos para su comercialización.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La venta de pirotecnia en Tuxtepec ya comenzó este año por parte del comercio establecido y no establecido en el centro de la ciudad, esto a pesar de que incurren en una falta y de los riesgos que implica su comercialización.

Ante esto, la Dirección de Comercio del ayuntamiento, ya ha detectado este problema, por lo que la autoridad ha entregado unos 100 oficios informativos a los vendedores para no realizar la venta de estos productos.

El Director Jorge Nelson Pitalua, señaló que la calle Matamoros es uno de los focos rojos al registrarse varios puestos con esta actividad, donde se distribuyeron el mayor número de llamados, para evitar la venta de estos artículos.

La autoridad municipal indicó que mantienen comunicación con los cuerpos de seguridad y que serán ellos los encargados de sancionar y realizar operativos sorpresa entre los comerciantes, para evitar la venta de cohetes y serán ellos los que actúen en contra de quienes hagan caso omiso y sigan con la distribución de estos artefactos.

Jorge Nelson Pitalua, exhortó a la ciudadanía a no adquirir pirotecnia ya que la venta y el uso de este material está prohibida y en caso de no acatar estas medidas, serán las autoridades correspondientes las que tomen cartas en el asunto.

