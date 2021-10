Realizará grupo “Axchilt” festival colectivo “Arte y vida”, con el propósito de apoyar a los artesanos Chiltepecanos

-Un evento programado para el 31 de octubre 1 y 2 de noviembre, buscando impulsar los trabajos de sus artesanos que han sido afectados por la pandemia, además de exposiciones de fotografías y pinturas enfocados en la época.

Alex Morales

San José Chiltepec, Oaxaca.- Con la finalidad de buscar mecanismos para reactivar la economía en el municipio de San José Chiltepec, jóvenes pertenecientes al grupo “Axchilt” realizarán el festival del colectivo “Arte y vida”, aprovechando las festividades del Día de muertos para que los artesanos de ese lugar, cuenten con un espacio para vender sus productos.

Resaltó el profesor Osiris Verdeja Malpica, uno de los organizadores, que en su municipio existen una variedad de oficios como músicos, artesanos, carpinteros así como los que se dedican a la pintura y fotografía, que deben ser reconocidos y por ende, buscarles un espacio para que puedan expender sus productos, pues explicó que estos sectores también fueron afectados por la pandemia y espera que con esta actividad, puedan reactivar su economía.

Este evento se tiene contemplado a realizarse el próximo 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre dentro de una de las fiestas considerada como la de mayor realce en Chiltepec, por lo que espera la participación de todos para poder seguir adelante y poder dar a conocer sus obras y productos, en el marcó de la festividad más trascendental de este municipio.

Otros de los participantes como Jorge Alberto Miguel Cuevas y Lázaro Ortiz Ferrer, señalaron que la cultura y gastronomía de Chiltepec poco a poco se ha ido perdiendo, lo cual dijo que es necesario implementar este tipo de acciones, para rescatar sus tradiciones y costumbres con la participación de la sociedad entera, teniendo un resultado positivo para todos.

Indicaron que esto es una oportunidad para que más personas se sumen de forma altruista y de esta manera, difundir el trabajo de los emprendedores que día a día se esfuerzan para mejorar su calidad de vida.

Este colectivo se tiene contemplado a realizar a finales de octubre y a principios de noviembre con exposiciones de fotografías, artes en pintura y productos elaborados a mano, lo cual le da un valor agregado para el reconocimiento de los que son parte de la productividad económica de este municipio cuenqueño.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario